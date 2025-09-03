Ankara’da dehşet! Baba iki oğlunu bıçakladı tiner içip intihara kalkıştı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ruh sağlığının bozuk olduğu iddia edilen Hüseyin Örün, evde yalnız olduğu iki oğluna bıçakla saldırdı. 11 yaşındaki İ.E.Ö. yaralı halde kaçarak komşularından yardım isterken, 4 yaşındaki S.H.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde küçük çocuğu kanlar içinde, babayı ise tiner içmiş ve gaz koklamış halde baygın buldu. Çocuklardan biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, babanın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sırasında evde anne bulunmazken, apartman sakinleri yaşananları dehşet içinde izledi. Görgü tanıkları çocukların kan kaybettiğini ve ambulansa taşınırken büyük panik yaşandığını anlattı. Baba ve oğullarının durumuyla ilgili hastaneden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.

