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Anadolu’da bayramlaşma gelenekleri yaşatılıyor! İşte o görüntüler

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 10.04.2024 16:34
Birçok kişi der ki "Eski bayramlar çok kalabalık olur, kuyruklar oluşurdu." İşte o büyük bayram buluşmaları Anadolu'nun bazı köy ve mahallerinde hala unutulmadı…
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