Anadolu’da bayramlaşma gelenekleri yaşatılıyor! İşte o görüntüler

Birçok kişi der ki "Eski bayramlar çok kalabalık olur, kuyruklar oluşurdu." İşte o büyük bayram buluşmaları Anadolu'nun bazı köy ve mahallerinde hala unutulmadı…

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