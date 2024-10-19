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Anadolu Diyarı Şanlıurfa’da! Yüzyılları aşan miras: Harran kümbet evleri

Anadolu Diyarı Şanlıurfa’da! Yüzyılları aşan miras: Harran kümbet evleri

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 16:44
Anadolu Diyarı programı ekiplerimiz tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu Harran'ı keşfe çıktı. Bu kadim şehir, gelenekleri ve eşsiz güzellikleriyle ekrana geldi.
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Yüzyılları aşan miras: Harran kümbet evleri
Yüzyılları aşan miras: Harran kümbet evleri
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