Anadolu Diyarı Şanlıurfa’da! Yüzyılları aşan miras: Harran kümbet evleri

Anadolu Diyarı programı ekiplerimiz tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu Harran'ı keşfe çıktı. Bu kadim şehir, gelenekleri ve eşsiz güzellikleriyle ekrana geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN