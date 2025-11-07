07 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Altın işleten kuyumcudan vurgun! Komşuluk güveni altınları kaybettirdi
Altın işleten kuyumcudan vurgun! Komşuluk güveni altınları kaybettirdi

Altın işleten kuyumcudan vurgun! Komşuluk güveni altınları kaybettirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2025 16:47
Ankara'da 30 yıllık kuyumcu komşularına güvenen bir grup altınlarını emanet etti. Amaçları altınların işletilmesiydi. Ama yaklaşık 100 milyonluk altın toplayan kuyumcu kardeşler; iddialara göre kimsenin parasını geri ödemedi. Kısa süre sonra da yakalandılar. Mağdurlar altınlarını alamasalar da bu bir nebze olsun yüreklerine su serpmişti taa ki mahkemeden gelen "tahliye" haberine kadar. Şimdi ise onlarca mağdur isyanda.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın işleten kuyumcudan vurgun! Komşuluk güveni altınları kaybettirdi
Altın işleten kuyumcudan vurgun!
Altın işleten kuyumcudan vurgun!
Anadolu’nun bereketli topraklarında hasat vakti
Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat vakti
Türk kahvesi AB tarafından tescillendi
Türk kahvesi AB tarafından tescillendi
Çocukların yanında yalan söylerken dikkat!
Çocukların yanında yalan söylerken dikkat!
Adana’daki Kozan Barajı’nı kuraklık vurdu!
Adana’daki Kozan Barajı'nı kuraklık vurdu!
Spor salonu dehşeti! 20 bıçar darbesi
Spor salonu dehşeti! 20 bıçar darbesi
Sözleşme bitmeden kiracı çıkarılabilir mi?
Sözleşme bitmeden kiracı çıkarılabilir mi?
Menteşe’de bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada
Menteşe'de bıçaklı alacak verecek kavgası kamerada
Kapıkule’de rekor geçiş
Kapıkule’de rekor geçiş
Beyoğlu’nda ahşap binada kısmi çökme
Beyoğlu’nda ahşap binada kısmi çökme
İstanbul’un kar hasreti bitecek mi?
İstanbul'un kar hasreti bitecek mi?
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Daha Fazla Video Göster