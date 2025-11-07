Altın işleten kuyumcudan vurgun! Komşuluk güveni altınları kaybettirdi

Ankara'da 30 yıllık kuyumcu komşularına güvenen bir grup altınlarını emanet etti. Amaçları altınların işletilmesiydi. Ama yaklaşık 100 milyonluk altın toplayan kuyumcu kardeşler; iddialara göre kimsenin parasını geri ödemedi. Kısa süre sonra da yakalandılar. Mağdurlar altınlarını alamasalar da bu bir nebze olsun yüreklerine su serpmişti taa ki mahkemeden gelen "tahliye" haberine kadar. Şimdi ise onlarca mağdur isyanda.

