Alkollü bisiklet sürücüsüne 9 bin 268 tl ceza

Giriş: 17.09.2025 16:34
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimde, 3.43 promil alkollü olduğu belirlenen bisiklet sürücüsüne 9 bin 268 TL ceza uygulandı.
