Alanya’da plaj büfesi alev alev yandı

Yangın, saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi Kleopatra plajının sahil kesiminde bulunan bir plaj büfesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında büfe içerisinde bulunan masa ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

