15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Alanya'da plaj büfesi alev alev yandı
Alanya’da plaj büfesi alev alev yandı

Alanya'da plaj büfesi alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 14:42
Yangın, saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi Kleopatra plajının sahil kesiminde bulunan bir plaj büfesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında büfe içerisinde bulunan masa ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alanya’da plaj büfesi alev alev yandı
Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Alanya’da plaj büfesi alev alev yandı
Alanya'da plaj büfesi alev alev yandı
Aksaray’ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Aksaray'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Gaziantep’te dolu etkili oldu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gaziantep'te dolu etkili oldu: Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Sivas’ta kar yağışı etkili oldu!
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu!
Sındırgı’da peş peşe depremler
Sındırgı'da peş peşe depremler
Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı
Esnaf derdini anlatırken gerçek kameralara yansıdı
Kar Kapadokya’ya çok yakıştı
Kar Kapadokya'ya çok yakıştı
Mardin’de sağanak yağış sonucu dere taştı
Mardin'de sağanak yağış sonucu dere taştı
300 kilonun üzerinde olan hasta yardım bekliyor!
300 kilonun üzerinde olan hasta yardım bekliyor!
Sakarya’da abartı egzoz denetimleri
Sakarya'da abartı egzoz denetimleri
Kafede başlayan tartışma kanlı bitti
Kafede başlayan tartışma kanlı bitti
Daha Fazla Video Göster