15 Kasım 2025, Cumartesi

Aksaray'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Aksaray’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Giriş: 15.11.2025 14:41
Kar yağışı sabah erken saatlerde başladı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe ve beldeyi beyaza bürürken, tarihi dokuyla bütünleşen yağış özellikle Güzelyurt ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer devam ederken, merkezde yağmur yağışı etkili oluyor.
