28 Eylül 2025, Pazar
Akaryakıt istasyonunda yangın paniği! Kamyonetinde kartonlar alev aldı
Elazığ'da seyir halindeyken bir kamyonetin kasasındaki kartonlarda yangın çıktı. Sürücü yangını fark etmesiyle aracını akaryakıt istasyonununa çevirirken istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Çalışanların müdahalesiyle alevler söndürülürken olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.