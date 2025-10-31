Ahlat’tın tarihi mekanlarında sonbahar güzelliği

31 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 31.10.2025 13:39
Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran ‘Sakin şehir (Cittaslow)’ unvanına sahip Ahlat’ta, sonbahar renklerinin tarihi eserlerle bütünleşerek ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Tarihi yapıların çevresinde bulunan ağaçların sararmasıyla ortaya çıkan manzara, Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay tarafından drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde özellikle tarihi Hasan Padişah Kümbeti, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi’nin sonbahar renkleriyle ortaya çıkan eşsiz güzellikleri görenleri hayran bırakıyor. İlçeye gelen ziyaretçiler tarihi yapılarla bütünleşen sonbahar güzelliklerini hayranlıkla izlerken, doğa fotoğrafçıları da eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katmanın mutluluğunu yaşıyor.
