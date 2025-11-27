Ahırda dananın teptiği besici hastanelik oldu

Olay, Beyşehir’in Yazyurdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde besicilik yapan Abdullah Ö.’yü araziden gelen danası ahır önünde teperek yaraladı. Talihsiz besici yere yığılırken sesleri duyarak kardeşinin yanına koşan ağabeyi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Adrese giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Abdullah Ö., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

