27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ahırda dananın teptiği besici hastanelik oldu
Ahırda dananın teptiği besici hastanelik oldu

Ahırda dananın teptiği besici hastanelik oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2025 16:40
Olay, Beyşehir’in Yazyurdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde besicilik yapan Abdullah Ö.’yü araziden gelen danası ahır önünde teperek yaraladı. Talihsiz besici yere yığılırken sesleri duyarak kardeşinin yanına koşan ağabeyi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Adrese giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Abdullah Ö., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ahırda dananın teptiği besici hastanelik oldu
Vanlı anne: Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler
Vanlı anne: "Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler"
Sultangazi’de gecekonduda korkutan yangın
Sultangazi'de gecekonduda korkutan yangın
Avlanmak için kıyıya yaklaştı! Su yüzeyine çıkıp…
Avlanmak için kıyıya yaklaştı! Su yüzeyine çıkıp…
Doluluk yüzde 4’e düştü
Doluluk yüzde 4'e düştü
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Eşine bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi
Eşine bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi
Kızıl şahin bakımları sonrası doğaya bırakıldı
Kızıl şahin bakımları sonrası doğaya bırakıldı
Havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı
Havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı
Miras meselesi yüzünden öldürülen kaynana toprağa verildi
Miras meselesi yüzünden öldürülen kaynana toprağa verildi
27 katlı binada yangın paniği
27 katlı binada yangın paniği
8 yaşındaki Ahmet’e veda!
8 yaşındaki Ahmet'e veda!
Arkadaşını öldüren sanıktan şok savunma!
Arkadaşını öldüren sanıktan şok savunma!
Daha Fazla Video Göster