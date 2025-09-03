Afetzede kadınların ellerinden çıkan domates salçası, hem kadınlara hem de yerel çiftçiye katkı sağlıyor

Hatay’ın Altınözü ilçesinde faaliyet gösteren HAZEK kadın kooperatifinde afetzede kadınların yoğun mesaisiyle kış aylarının vazgeçilmezi olan domates salçasının üretimi yapılıyor. Afetzede 15 kadının el emeğinden oluşan domates salçası, kavanoz fiyatı 350 TL’den satılırken hem yerel çiftçiye hem de kadınlara katkı sağlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN