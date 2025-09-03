03 Eylül 2025, Çarşamba

Afetzede kadınların ellerinden çıkan domates salçası, hem kadınlara hem de yerel çiftçiye katkı sağlıyor
Afetzede kadınların ellerinden çıkan domates salçası, hem kadınlara hem de yerel çiftçiye katkı sağlıyor

Afetzede kadınların ellerinden çıkan domates salçası, hem kadınlara hem de yerel çiftçiye katkı sağlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 15:20
Hatay’ın Altınözü ilçesinde faaliyet gösteren HAZEK kadın kooperatifinde afetzede kadınların yoğun mesaisiyle kış aylarının vazgeçilmezi olan domates salçasının üretimi yapılıyor. Afetzede 15 kadının el emeğinden oluşan domates salçası, kavanoz fiyatı 350 TL’den satılırken hem yerel çiftçiye hem de kadınlara katkı sağlıyor.
