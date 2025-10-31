31 Ekim 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Adıyaman'da cami kubbesi çöktü: 5 yaralı
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hasankendi Köyü'nün camisinin yapımı esnasında kubbesinin beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Kubbenin çökmesinden dolayı köy muhtarı Mehmet Atıcı, köylülerden Mustafa Akgün ve ismi öğrenilemeyen 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından göçük altından çıkarılan 5 yaralı, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan ekipler, camii inşaatında detaylı incelemelerde bulundu.