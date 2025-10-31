31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Adıyaman'da cami kubbesi çöktü: 5 yaralı
Adıyaman’da cami kubbesi çöktü: 5 yaralı

Adıyaman'da cami kubbesi çöktü: 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 15:59
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hasankendi Köyü'nün camisinin yapımı esnasında kubbesinin beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Kubbenin çökmesinden dolayı köy muhtarı Mehmet Atıcı, köylülerden Mustafa Akgün ve ismi öğrenilemeyen 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından göçük altından çıkarılan 5 yaralı, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan ekipler, camii inşaatında detaylı incelemelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adıyaman’da cami kubbesi çöktü: 5 yaralı
İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber’de
İETT otobüsündeki dehşetin görüntüleri A Haber'de
Kızının arkadaşından şok itiraflar!
Kızının arkadaşından şok itiraflar!
İtfaiye eri son anda kurtuldu!
İtfaiye eri son anda kurtuldu!
Anız yangını kontrol altına alındı
Anız yangını kontrol altına alındı
Otobüste taciz! Muavin tutuklandı
Otobüste taciz! Muavin tutuklandı
Seyir halindeki TIR’da çıkan yangın korkuttu
Seyir halindeki TIR'da çıkan yangın korkuttu
Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı
Sındırgı'da cuma namazı çadırlarda kılındı
Tarihi geçmiş ve kurtlanmış yüzlerce ürün ele geçirildi
Tarihi geçmiş ve kurtlanmış yüzlerce ürün ele geçirildi
Lemmon kuyruklu yıldızı Bitlis semalarında parladı
Lemmon kuyruklu yıldızı Bitlis semalarında parladı
İETT otobüsünde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
İETT otobüsünde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza sonrası kavga kamerada
Kaza sonrası kavga kamerada
Paletleri kamyonete yükleyip böyle çaldılar
Paletleri kamyonete yükleyip böyle çaldılar
Daha Fazla Video Göster