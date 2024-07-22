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Adana'da inanılmaz ölüm

Adana'da inanılmaz ölüm

İHA
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Giriş: 22.07.2024 12:13
Güncelleme:22.07.2024 12:13
Adana'da kaza yapan motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi sulama kanalına düşüp 10 kilometre sürüklendikten sonra hayatını kaybetti, sürücü ise bekçiler tarafından kurtarıldı.
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