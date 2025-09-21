21 Eylül 2025, Pazar

Giriş: 21.09.2025 09:00
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
