29 Nisan 2022, Cuma
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A Haber muhabiri Murat Dada'ya sosyal medyada çirkin saldırı!
Sosyal medyada hem A Haber hem de deneyimli muhabir Murat Dada motosiklet fuarı haberinden kırpılan bir görüntü üzerinden hunharca linç ediliyor. Kırpılmış görüntü üzerinde “A Haber muhabiri rezil oldu” diye yaygara koparıyorlar. Güya muhabiri bozduğu söylenen Eylem Onler’in “Arkadaşlar bu videodaki olaylar Murat’ın fikriyle oluşturduğumuz bir kurgu. Biz çekerken güldük, eğlendik” diye paylaşım yapmasına rağmen linç devam ediyor. Bazıları gerçeği değil, yalanı seviyor. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Murat Dada’yı kaleme aldı.