98 model minibüsüyle Trabzonspor’un Gladyatörü

Kerim Topsakal yıllarca İstanbul'da minibüscülük yaptıktan sonra memleketi Trabzon'a dönüş yaptı. Topsakal, ekmeğini kazandığı minibüsünü de yanında getirerek sıkı taraftarı olduğu Trabzonspor'un renkleriyle bezedi.

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