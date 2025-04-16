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5. kattan düşerek öldü! Eşinin yargılanması devam ediyor

5. kattan düşerek öldü! Eşinin yargılanması devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 23:39
Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Tuğba Yavaş (39), apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tuğba Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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5. kattan düşerek öldü! Eşinin yargılanması devam ediyor
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