22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı: İtfaiye balkondan girdi
4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı: İtfaiye balkondan girdi

4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı: İtfaiye balkondan girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 16:14
Olay, dün gece saatlerinde Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin markete gitmesiyle evde yalnız kalan 4 yaşındaki İ.M. isimli çocuk, kapıyı kilitledikten sonra telefonla oynarken uyuyakaldı. Eve döndüklerinde kapıyı açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Site sakinlerinin panikle izlediği müdahalede, itfaiye merdivenle üçüncü kattaki balkona ulaşıp daireye girdi. Uyandırılan küçük çocuk kapıyı açarak ailesine kavuştu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay kısa süreli paniğe sebep oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
4 yaşındaki çocuk evde kilitli kaldı: İtfaiye balkondan girdi
Denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti
Denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti
Balat Mahallesi modern pazar alanına kavuştu
Balat Mahallesi modern pazar alanına kavuştu
Anadolu Diyarı Biga’ya konuk oldu
Anadolu Diyarı Biga’ya konuk oldu
Erzurum’un yöresel halk oyunları!
Erzurum'un yöresel halk oyunları!
Samsun’da kırmızı lahana üretimi!
Samsun'da kırmızı lahana üretimi!
İstanbul’da yazdan kalma bir gün!
İstanbul'da yazdan kalma bir gün!
İstanbul’da feci kaza! A Haber ekibi olay yerinde
İstanbul'da feci kaza! A Haber ekibi olay yerinde
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
İstanbul’da kapkaç anı kamerada!
Şırnak’ta karla mücadele sürüyor!
Şırnak’ta karla mücadele sürüyor!
İstanbul’da 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Diyarı Ulubey’e konuk oldu
Anadolu Diyarı Ulubey’e konuk oldu
İstanbul’da ordu günleri başladı!
İstanbul'da ordu günleri başladı!
Daha Fazla Video Göster