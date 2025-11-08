4. Uluslararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, kenti karnaval alanına dönüştüren kortej yürüyüşüyle başladı. 'Toprakta Tarih, Sofrada Tat, Sokakta Neşe' sloganıyla gerçekleştirilen festival, Tarsus’un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve sanatını bir araya getirdi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer’in öncülüğünde başlayan kortej, binlerce kişinin katılımıyla Tarsus’un simgelerinden Kleopatra Kapısından Yarenlik Alanına kadar coşku dolu görüntülere sahne oldu. Tarsus’un tarih kokan sokaklarının müzik, dans ve renklerle buluştuğu korteje, Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu ve maskotları eşlik ederken, balkonlardan ve iş yerlerinden alkışlarla destek veren vatandaşlar, konfeti ve bayraklarla renk kattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN