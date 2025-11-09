300 yıllık su değirmeni hala çarklarını döndürüyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 300 yıllık tarihi su değirmeni, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bile suyun gücüyle çarklarını döndürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan üretim geleneği, hem bölge kültürünün yaşamasına katkı sağlıyor hem de doğal üretimin simgesi olmayı sürdürüyor.