3 bin numaralı Big Magic Koray! İşin sırrı el çabukluğunda

El çabukluğu ve zeka ürünü sihirbazlık gösterilerini, çocuk büyük herkesin ilgisini çekiyor. Koray Işıkoğlu da yaptığı gösterilerle o ilgiyi üzerine toplayan isimler arasında. Arkadaşlarım onunla birlikteydi bugün. Hem sihirbazlık numaralarına eşlik ettiler hem de işin sırrını çözmeye çalıştılar.

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