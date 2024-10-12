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3 bin numaralı Big Magic Koray! İşin sırrı el çabukluğunda

3 bin numaralı Big Magic Koray! İşin sırrı el çabukluğunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 23:13
Güncelleme:12.10.2024 23:14
El çabukluğu ve zeka ürünü sihirbazlık gösterilerini, çocuk büyük herkesin ilgisini çekiyor. Koray Işıkoğlu da yaptığı gösterilerle o ilgiyi üzerine toplayan isimler arasında. Arkadaşlarım onunla birlikteydi bugün. Hem sihirbazlık numaralarına eşlik ettiler hem de işin sırrını çözmeye çalıştılar.
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3 bin numaralı Big Magic Koray!
3 bin numaralı Big Magic Koray!
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