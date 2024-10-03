03 Ekim 2024, Perşembe
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23 yaşındaki genç kadının şüpheli ölümü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan butiğin ikamet olarak kullanılan 2'nci katında yaşayan genç kadın, yatağında ölü bulundu. Zehra Gün'ün isimli genç kızın bir güzellik merkezinde çalıştığı sık sık Manavgat'taki erkek arkadaşının yanına geldiği bildirildi.