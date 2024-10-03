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23 yaşındaki genç kadının şüpheli ölümü

23 yaşındaki genç kadının şüpheli ölümü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 15:13
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan butiğin ikamet olarak kullanılan 2'nci katında yaşayan genç kadın, yatağında ölü bulundu. Zehra Gün'ün isimli genç kızın bir güzellik merkezinde çalıştığı sık sık Manavgat'taki erkek arkadaşının yanına geldiği bildirildi.
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23 yaşındaki genç kadının şüpheli ölümü
23 yaşındaki genç kadının şüpheli ölümü
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