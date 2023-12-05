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17 yaşındaki Damla'yı kim öldürdü? Genç kızın cesedini denizde balıkçılar buldu

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 10:09
Son dakika haberleri… Antalya'da 4 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki Damla Durgun'un cesedini balıkçılar buldu. 17 yaşındaki genç kızın ölümündeki sır ne? Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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