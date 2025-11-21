17 yaşındaki Ayşe Naz Kara Copernicus Bilim Olimpiyatı’nda altın madalya kazandı

21 Kasım 2025, Cuma

Giriş: 21.11.2025 11:18
Hataylı 17 yaşındaki Ayşe Naz Kara, Uluslararası Copernicus Bilim Olimpiyatı’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak altın madalya kazandı. Başarısıyla ABD’de NASA ve Rice Üniversitesi’nde profesörlerden özel eğitim alma hakkı elde eden Kara, “Dezavantaj yok, sadece fırsata dönüşecek açıklar var” dedi.
