1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşkına çevirdi! Akciğerindeki kabak çekirdeği kabusu oldu
1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşkına çevirdi! Akciğerindeki kabak çekirdeği kabusu oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2025 09:41
Malatya'da yaşayan Aysel Türkeş'in öksürüğü bir buçuk yıldır geçmiyordu. Kadına kanser teşhisi bile konuldu ancak gerçek başka çıktı. Kadının akciğerine kabak çekirdeği kaçtığı tespit edildi. Türkeş yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
