1,5 yıllık öksürüğün nedeni şaşkına çevirdi! Akciğerindeki kabak çekirdeği kabusu oldu

Malatya'da yaşayan Aysel Türkeş'in öksürüğü bir buçuk yıldır geçmiyordu. Kadına kanser teşhisi bile konuldu ancak gerçek başka çıktı. Kadının akciğerine kabak çekirdeği kaçtığı tespit edildi. Türkeş yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

