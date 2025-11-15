15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 15 Temmuz gecesinin faili meçhul kadın cinayeti JASAT tarafından aydınlatıldı
15 Temmuz gecesinin faili meçhul kadın cinayeti JASAT tarafından aydınlatıldı

15 Temmuz gecesinin faili meçhul kadın cinayeti JASAT tarafından aydınlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 12:51
Mardin’in Midyat ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi dört aylık hamile N.Ş.’nin su kuyusunda bulunan cansız bedeniyle ilgili yıllarca çözülemeyen cinayet, JASAT’ın yeniden ele aldığı dosyayla aydınlatıldı. Kriminal incelemede elde edilen yeni DNA delilleriyle 5 şüpheli yakalanırken, cinayetin faili olduğu belirlenen M.U.G.’nin Bursa’da yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur” mesajı verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz gecesinin faili meçhul kadın cinayeti JASAT tarafından aydınlatıldı
İstanbul için kar tarihi verildi
İstanbul için kar tarihi verildi
Doğu’da kar yağışı! Yollar trafiğe kapandı
Doğu’da kar yağışı! Yollar trafiğe kapandı
Sındırgı’da 4,4 büyüklüğünde deprem!
Sındırgı’da 4,4 büyüklüğünde deprem!
6,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
6,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Faili meçhul kadın cinayeti JASAT tarafından aydınlatıldı
Faili meçhul kadın cinayeti JASAT tarafından aydınlatıldı
Baraj seviyeleri kritik eşikte: İzmir’de su kesintileri uzatıldı
Baraj seviyeleri kritik eşikte: İzmir'de su kesintileri uzatıldı
Palmiye ağacına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Palmiye ağacına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini duyurdu!
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini duyurdu!
Muazzez Abacı’yı ihmal mi öldürdü?
Muazzez Abacı'yı ihmal mi öldürdü?
Polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit
Polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit
Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor
Yanlış soba kullanımı ölümcül sonuçlara yol açıyor
Paris’te tren garında alarm!
Paris’te tren garında alarm!
Daha Fazla Video Göster