15 Temmuz gecesinin faili meçhul kadın cinayeti JASAT tarafından aydınlatıldı

Mardin’in Midyat ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi dört aylık hamile N.Ş.’nin su kuyusunda bulunan cansız bedeniyle ilgili yıllarca çözülemeyen cinayet, JASAT’ın yeniden ele aldığı dosyayla aydınlatıldı. Kriminal incelemede elde edilen yeni DNA delilleriyle 5 şüpheli yakalanırken, cinayetin faili olduğu belirlenen M.U.G.’nin Bursa’da yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur” mesajı verdi.

