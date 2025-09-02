13 yaşındaki çocuğu site ortasında böyle dövdü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir sitede diğer çocuklarla oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı. A.K.’de arkadaşını iteledi. Bunun üzerine M.B’nin babası H.B. sinirlenip site bahçesine indi. Çocuk olmasını umursamayan H.B, 13 yaşındaki A.K.’yı herkesin gözü önünde dövmeye başladı. Defalarca yumruk ve tekme atıp ağır küfürler eden H.B, gözyaşları içinde kalan küçük çocuğu darp etmeye sürdü. A.K., kendisine ve annesine edilen hakaretlere dayanamayarak "Anneme küfür etme" diye yalvardı. Ancak H.B. aldırış etmedi, ağza alınmayacak sözler sarf edip, "Nerede lan anan, ananı çağır buraya" diyerek tehditler savurdu. Yaşanan olay anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

