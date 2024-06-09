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12 metrelik demir direk üzerine bungalov ev yaptı! "Yapamazsın" diyenler sıraya girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 09:46
Rizeli kaporta ustası Cihat Çelik, köyüne ahşap ev yapmaya karar verdi. Çelik, 12 metrelik demir direğin üzerine 70 metrekarelik bungalov ev yaptı. İşte Karadenizli'nin azim ve inadının son örneği...
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