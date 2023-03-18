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100 kişilik ekip sel felaketinde kaybolan Emin Ergün'ü arıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2023 17:27
Şanlıurfa'da sele kapılan tırın sürücüsü Emin Ergün'ü arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekiple devam ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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