10 dakika arayla 2 silahlı soygun yaptı: Ben masumum dedi

Giriş: 31.10.2025 13:32
Olay, 21 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi ve Sinanpaşa Mahallesindeki akaryakıt istasyonlarında meydana geldi. İddiaya göre, A.S. (26), arkadaşı N.O. (15) ile motosiklet ile gezdiği sırada akaryakıt istasyonuna geldi. İkili, istasyonun marketine girdi. A.S., kasiyere tabanca doğrultup paraları isterken N.O. ise marketten ürünler çaldı. Soygunu gerçekleştiren şüpheliler buradan 3 bin TL ve bir karton sigarayla kaçtı. Şüpheliler 10 dakika sonra diğer akaryakıt istasyonuna soyguna gitti. A.S. bu seferde, istasyondaki pompacıya tabanca doğrultup cebinde bulunan 4 bin TL'yi aldı. Şüpheliler kaçarken, ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuları yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin saklandıkları evi tespit etti. Farklı adreslerde bulunan her iki şüphelide yakalandı. N.O. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Silahlı soygundaki tabancayı doğrultan A.S., "Ben soygun yapmadım. Görüntülerdeki kişi ben değilim, masumum" diyerek suçlamaları ret etti.
