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-10 derecede av kamerada! Belgeselleri aratmayan görüntüler Ardahan'dan

İHA
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Giriş: 09.01.2024 11:55
Ardahan’da etkili olan kar yağışının ardından aç kalan bir tilkinin fare avı objektiflere yansıdı.
Karla kaplı arazide avlayıp böyle yedi! KARLA KAPLI ARAZİDE AVLAYIP BÖYLE YEDİ!

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-10 derecede av kamerada!
-10 derecede av kamerada!
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