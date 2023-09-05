05 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı

Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2023 17:21
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla 16’ncı sezonuna başlayan Müge Anlı’ya, yakın arkadaşı Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan mesaj geldi. "Müge teyzeciğim" deyip usta gazeteciye seslenen Aras, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.
Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı
Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı
En iyiler 30 yıldır atv’de buluşuyor!
En iyiler 30 yıldır atv'de buluşuyor!
Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar
Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar
Hastaneye kaldırılan Merve Özbey’den yeni açıklama
Hastaneye kaldırılan Merve Özbey'den yeni açıklama
Gülden Karaböcek çorbacıda sahneye çıktı
Gülden Karaböcek çorbacıda sahneye çıktı
Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu
Nejat İşler Fenerbahçe maçında ayakta zor durdu
Afet konutlarının inşası sürüyor
Afet konutlarının inşası sürüyor
Petek Dinçöz ve Tanyeli’nin 20 yıllık küslüğü bitti
Petek Dinçöz ve Tanyeli’nin 20 yıllık küslüğü bitti
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in nikahında güldüren anlar
Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü
Zehra Çilingiroğlu şantiyede ter döktü
Kanserle mücadele eden Tanyeli saçlarını kazıttı
Kanserle mücadele eden Tanyeli saçlarını kazıttı
Tanju Tuncel’in huzurevindeki videosu ortaya çıktı!
Tanju Tuncel'in huzurevindeki videosu ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster