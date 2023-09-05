05 Eylül 2023, Salı
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Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan güldüren Müge Anlı mesajı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla 16’ncı sezonuna başlayan Müge Anlı’ya, yakın arkadaşı Zahide Yetiş’in oğlu Aras’tan mesaj geldi. "Müge teyzeciğim" deyip usta gazeteciye seslenen Aras, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.