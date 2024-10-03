Osman Bey Karadin Kalesi’ni kuşattı! Alaeddin Bey’in hayatı tehlikede

‘Kuruluş Osman’ın 165. Bölümünde Osman Bey, Karadin Kalesi’ni fethetmek üzere yola çıktığında kalede Alaeddin Bey’in esir düştüğü haberini aldı. Osman Bey, bu habere rağmen kuşatmayı sürdürürken Tekfur Andre ise hain bir planla Osman Bey’i karşıladı.

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