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Videolar Televizyon Videoları Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı! Paraları nasıl yediğini anlattı stüdyo karıştı! “Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa”

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Giriş: 14.12.2022 15:14
Müge Anlı'da 'Ezel Bayraktar' olayı izleyicileri çıldırttı! Kansere yakalanan yengesinin tedavi parasını alarak ortadan kaybolan Ömer Can Aslanhan'ın mahkeme kararıyla ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Yayında pişkin tavırlarıyla tepki çeken Ezel açıklamalarıyla herkesi çileden çıkarttı. "Hazırsanız başlayalım mı oyunculuğa" diyen Ezel Bayraktar hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. İşte milyonların konuştuğu olayın detayları
Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı!
Ezel Bayraktar açıklamalarıyla çıldırttı!
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