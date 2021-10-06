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Kuruluş Osman'a damga vuran su altı aksiyon sahnesi! Osman Bey ve alplerinin operasyonu nefesleri kesti

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Giriş: 06.10.2021 21:35
Güncelleme:06.10.2021 21:36
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen üçüncü sezonunun açılış bölümü, nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yarattı. Dizinin 65’inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris’e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor’u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor’u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.

Kuruluş Osman'da Papaz Gregor'un kaçışı ile ilgili istihbaratı ele geçirdikten sonra planını yapan Osman Bey, kılık değiştirmiş Cerkutay'ı Papaz Gregor'u karşılamak üzere gönderdi.

Kullandığı salla Gregor ve kafilesini alan Cerkutay, kimliğinin açığa çıkmasına mani olamadı. Gregor'un korumaları Cerkutay'ı bağlayıp suya attı.

Pusuya yatan Osman Bey ve alpleri ise Papaz Gregor ve kafilesini uzaktan takip ediyordu.

Tekfur Rogatus'un askerleri Gregor'u teslim alacağı sırada Katalan savaşçılar ortaya çıktı ve kafileye saldırdı. Bu kargaşadan faydalanan Osman Bey ve alpleri, salla kaçmaya çalışan Gregor'un peşine düştü.

Katalan savaşçılar Papaz Gregor'un salına çıkmışken Osman Bey yetişti ve attığı okla dikkatleri üzerine çekti. Atıyla dört nala giderken suya atlayan Osman Bey, sala ulaştı ve Katalan savaşçılarla kavgaya tutuştu. Osman Bey ve alplerinin mücadelesi su altına taşındı ve nihayetinde düşman etkisiz hale getirildi.

Osman Bey'in "Papaz Gregor. Bundan gayrı Kayı Beyi Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'in elindesin" sözlerine Gregor "Adını duydum. İsa'nın çocuklarına yaptıkların için bütün Doğu kiliselerinde adına beddualar okuttum Osman Bey!" diye karşılık verdi. Sükunetini bozmayan Osman Bey ise "Ettiğin duanın karşılığını alacak kadar yaşaman için sana bir fırsat vereceğim. Gayrı tasa etmeyesiniz! Canınız da malınız da bize emanettir" diyerek güvence verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon açılışı seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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