Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte 1 milyon TL’lik o soru...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz gün (4 Ekim) 19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha isimli yarışmacı, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı. Bu akşam yeni bölümde ise Ramazan Çulha 1 milyon değerindeki soruyu açtırdı. Yarışmacı "risk alıyorum" diyerek milyonluk soruya cevap verdi. Peki, doğru bildi mi? İşte Milyoner'de 1 milyon TL'lik o soru ve cevabı...