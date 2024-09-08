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Kim Milyoner Olmak İster'de şok anlar! 2. soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şok anlar! 2. soruda elendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 23:23
Güncelleme:08.09.2024 23:25
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Tuğçe Türk isimlli yarışmacı 2.ci soruda verdiği cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de 0 TL ile ayrıldı. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacının karşısında ünlü sunucu Oktay Kaynarca bile hayrete düştü. İşte detaylar....
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