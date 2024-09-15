Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha dolu anlar! Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Batmanlı Bilal Yoğurtçuoğlu isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Yoğurtçuoğlu, yarışmaya katılmak için gazeteye çıktığını söylerken ilk soruda kullandığı joker ile de gündem oldu. İşte o renkli anlar....

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