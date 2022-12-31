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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi

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Giriş: 31.12.2022 11:44
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle ekranda fırtınalara estiren Cihan Şimşek uzun süredir Sinem Şimşek ile aşk yaşıyordu. Yakın arkadaşlarıyla yurt dışı tatiline çıkan Şimşek sokak ortasında sevgilisine evlilik teklifi etti. O anları takipçileriyle paylaşan oyuncu sürpriz evlilik teklifini "Eveti kaptım" notuyla duyurdu.
Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi
Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi
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