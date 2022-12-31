31 Aralık 2022, Cumartesi
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sürpriz evlilik teklifi
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle ekranda fırtınalara estiren Cihan Şimşek uzun süredir Sinem Şimşek ile aşk yaşıyordu. Yakın arkadaşlarıyla yurt dışı tatiline çıkan Şimşek sokak ortasında sevgilisine evlilik teklifi etti. O anları takipçileriyle paylaşan oyuncu sürpriz evlilik teklifini "Eveti kaptım" notuyla duyurdu.