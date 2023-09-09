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Hırsızlık şüphelisini balkonda saklanırken yakaladı

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Giriş: 09.09.2023 18:22
Güncelleme:09.09.2023 18:26
Elazığ'da polis, mahallelinin fark edip ihbar ettiği hırsızlık şüphelisini, 2 saatlik aramanın ardından balkonda saklanırken yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hırsızlık şüphelisini balkonda yakaladı
Hırsızlık şüphelisini balkonda yakaladı
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