08 Ocak 2024, Pazartesi
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Havalimanında görüntülenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan şok tepki
Aşklarıyla gündem olmaya devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yeni yılı Bali’de karşıladı. Romantik tatilin ardından ülkeye dönen çift havalimanında kameralara yakalandı. Önümüzdeki yaz evlenecekleri iddia edilen Erçel ve Sabancı sorulan sorulara sinirle tepki gösterdi.