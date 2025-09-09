Gözleri KaraDeniz 2.Bölüm Fragmanı

Karşısına aldığı düşman, Azil'e hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır. Azil, bu acının bedelini ödetmek için süt kardeşi Dursun'la beraber İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıkar. Osman Maçari, yıllardır hasretini çektiği oğlu Azil'i kavgasında tek bırakmaz. Maçari ailesinin erkekleri ilk kez ailenin ve Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı bir araya gelirler. Mehmet, Azil'in eve gelişiyle aile içerisindeki konumunun sarsılmasından endişe etmektedir. Öte yandan Havva ve Hidayet'in baskısıyla da kendini gittikçe daralan bir çemberin ortasında bulur. Güneş'in, ailenin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, duygularına hakim olmaya çalışırken istemeden de olsa Maçari'lerin işlerine dahil olmak zorunda kalır. Bu süreçte Güneş'in Azil'e yakın olmak istemesi ikiliyi tehlikeli bir duruma sürükler.