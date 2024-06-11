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Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 01:45
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Hayrettin Bey, 28 Mayıs tarihinde eski karısı Demet'in 14 aylık bebeği kendisine bırakıp kaçtığını, çocuğun kendisinden olup olmadığından emin olmak için stüdyoya geldiğini belirtti. Bebeği bırakıp kaçan Demet Hanım Hayrettin ve ailesinden şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Çorlu Cumhuriyet Baş savcısının emriyle emniyet harekete geçti. Hayrettin bey ve annesi canlı yayında gözaltına alınırken ekipler 14 aylık bebeği ise teslim aldı. İşte o anlar...
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Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?
Esra Erol programı ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti: Canlı yayında şoke eden gözaltı | 14 aylık bebeğe ne olacak?
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