Dizimizin Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet'e sorduk

Giriş: 13.10.2025 12:25
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen’in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nun üstleneceği Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet ve Cihan Ünal’ın yanı sıra Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı ve Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.
