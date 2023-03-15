15 Mart 2023, Çarşamba
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen minik oğlu Kerem'i ilk kez paylaştı
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Evcen ve Özçivit'in geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. İkinci kez anne olan güzel oyuncu oğlunu ilk kez takipçileriyle paylaştı.