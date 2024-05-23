23 Mayıs 2024, Perşembe
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Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV dizisi Aldatmak yeni bölüm tarihi...
ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın 70. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederken, dizi yayın akışında yer almadı. Peki, Aldatmak bugün neden yok? İşte Aldatmak 70. bölüme dair detaylar...