03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları A Haber Türkiye’nin en iyi haber kanalı seçildi

A Haber Türkiye’nin en iyi haber kanalı seçildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2021 10:09
Güncelleme:03.06.2021 10:13
A Haber Türkiye’nin en iyi haber kanalı seçildi. Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından düzenlenen gecede A Haber’in ödülünü program şefi Emine Kavasoğlu aldı.

Tesis yönetim çalıştayı sonrası düzenlenen tören İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Düzenlenen gecede davetlileri bir de sürpriz bekliyordu. Devlet sanatçısı Umut Akyürek gecede sahne aldı. Törende pandemi kurallarına da büyük önem gösterildi.

A Haber'in ödülünü program şefi Emine Kavasoğlu, Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı'nın elinden aldı.

Törende Turkuvaz Medya'ya bir ödül de en iyi röportaj dalında geldi. Sabah Gazetesi yazarı Tuba Kalçık yılın en iyi röportajı ödülüne layık görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Türkiye’nin en iyi haber kanalı seçildi
A Haber Türkiye’nin en iyi haber kanalı seçildi
Askerler karşı karşıya geldi Şehzade Celaleddin duruma el koydu
Askerler karşı karşıya geldi Şehzade Celaleddin duruma el koydu
Teras vahşeti! Günler sonra sır çözüldü
Teras vahşeti! Günler sonra sır çözüldü
Kalp Yarası yakında atv'de
Kalp Yarası yakında atv'de
Otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü
Otomobil 100 metrelik uçurumdan aşağı düştü
Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!
Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Türk müziğinin usta isimleri eski bayramları anlattı
Türk müziğinin usta isimleri eski bayramları anlattı
İsrail'in Gazze saldırılarına Rihanna'dan tepki
İsrail'in Gazze saldırılarına Rihanna'dan tepki
Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayramlaştı! O anları paylaştı
Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayramlaştı! O anları paylaştı
20'li yaş challenge...
20'li yaş challenge...
Ermeniler Türkleri nasıl katletti?
Ermeniler Türkleri nasıl katletti?
Daha Fazla Video Göster