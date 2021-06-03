A Haber Türkiye’nin en iyi haber kanalı seçildi. Kentsel Tesis Yönetim Derneği tarafından düzenlenen gecede A Haber’in ödülünü program şefi Emine Kavasoğlu aldı.

Tesis yönetim çalıştayı sonrası düzenlenen tören İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Düzenlenen gecede davetlileri bir de sürpriz bekliyordu. Devlet sanatçısı Umut Akyürek gecede sahne aldı. Törende pandemi kurallarına da büyük önem gösterildi.

A Haber'in ödülünü program şefi Emine Kavasoğlu, Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı'nın elinden aldı.

Törende Turkuvaz Medya'ya bir ödül de en iyi röportaj dalında geldi. Sabah Gazetesi yazarı Tuba Kalçık yılın en iyi röportajı ödülüne layık görüldü.