04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Teknoloji Videoları Yapay zekalı evcil hayvan Moflin! İlgiye göre karakter geliştiren zeka
Yapay zekalı evcil hayvan Moflin! İlgiye göre karakter geliştiren zeka

Yapay zekalı evcil hayvan Moflin! İlgiye göre karakter geliştiren zeka

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 01:13
Güncelleme:04.10.2025 01:13
Çok eskiden sanal bebekler vardı. Gereken ilgiyi göstererek onları büyütmeye çalışıyordunuz. Piyasaya çıktıkları dönem çok popülerdi. Y-kuşağından hatırlayanlar olacaktır. Şimdi yapay zekanın katkısıyla, tüylü oyuncaklar hâtta evcil hayvanlar bile yerini yapay zekaya bıraktı. Hem de karakterini sizden öğrenen duygusal zekalara…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapay zekalı evcil hayvan Moflin! İlgiye göre karakter geliştiren zeka
Yapay zekalı evcil hayvan Moflin
Yapay zekalı evcil hayvan Moflin
Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında!
Yapay zeka ile işlenen suçlar mercek altında!
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
TEKNOFEST İstanbul’da son gün heyecanı
TEKNOFEST İstanbul'da son gün heyecanı
TEKNOFEST’in 4. gününde hafta sonu yoğunluğu
TEKNOFEST’in 4. gününde hafta sonu yoğunluğu
İşte yerli bomba imha ekipmanları
İşte yerli bomba imha ekipmanları
Yeni telefon için geceyi sokakta geçirdiler!
Yeni telefon için geceyi sokakta geçirdiler!
Yapay zeka destekli akıllı gözlük!
Yapay zeka destekli akıllı gözlük!
Yapay zeka her soruda suyumuzu tüketiyor
Yapay zeka her soruda suyumuzu tüketiyor
İstanbul’da Teknofest rüzgarı esiyor!
İstanbul'da Teknofest rüzgarı esiyor!
Türkiye Türkiye’den ibaret değildir
"Türkiye Türkiye'den ibaret değildir"
Teknofest 2025 kapılarını açtı!
Teknofest 2025 kapılarını açtı!
Daha Fazla Video Göster