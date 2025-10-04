04 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yapay zekalı evcil hayvan Moflin! İlgiye göre karakter geliştiren zeka
Çok eskiden sanal bebekler vardı. Gereken ilgiyi göstererek onları büyütmeye çalışıyordunuz. Piyasaya çıktıkları dönem çok popülerdi. Y-kuşağından hatırlayanlar olacaktır. Şimdi yapay zekanın katkısıyla, tüylü oyuncaklar hâtta evcil hayvanlar bile yerini yapay zekaya bıraktı. Hem de karakterini sizden öğrenen duygusal zekalara…