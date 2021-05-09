WhatsApp’tan tepki çeken “gizlilik” açıklaması! 15 Mayıs'ta WhatsApp hesapları silinecek mi?

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sonra yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. Ancak kullanıcıların geri adım atmadığını gören WhatsApp'ın kendisi 15 Mayıs kararından da geri adım attı. Onay vermeyen hesapların işlevi kısıtlanacak. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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