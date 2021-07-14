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Uçak bombalarına yerli sensör: Teber lazer güdüm kiti

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2021 16:27
Türkiye, savunma sanayii alanında gelişiyor ve büyüyor. Türk mühendisleri, bu kez de milli güdüm kiti Teber'e entegre edilen "ayarlanabilir yaklaşma sensörü"nü üretmeyi başardı.. Milli imkanlarla geliştirilen bu sensör sayesinde uçak bombalarının etkinliği de artacak. İşte ayrıntılar...

Savunmada yerli ve milli teknoloji kullanımı, Türkiye'yi bu alanda söz sahibi ülkelerden biri konumuna getirdi.

Son olarak Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen ayarlanabilir yaklaşma sensörü, uçak bombalarının etkinliğini arttırdı.

Ayarlanabilir yaklaşma sensörü, MK-82 Genel Maksat Bombası'na monteli Teber Güdüm Kiti'ne entegre edildi.

UÇAK BOMBALARININ ETKİNLİĞİ ARTTIRILDI

Savunma sanayii başkanı İsmail Demir, sensörün entegre edilmesiyle birlikte yüksek hassasiyetle hedefe ulaşan uçak bombalarının etkinliğinin artırıldığını söyledi.

YERLİ İMKANLARLA ÜRETİLDİ

Yerli imkanlarla geliştirilen ve üretilen güdüm kitlerinin seri üretimiyle eş zamanlı olarak kabiliyet artırımına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Genel maksat bombalarını akıllı bir silah sistemi haline getiren teber lazer güdüm kiti, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre ediliyor.

Burun kısmına takıldığında silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandıran Teber'in, lazer arayıcı başlık bölümüne "yaklaşma sensörü" ekleme seçeneği de bulunuyor.

F-16'lara entegre edilen teber güdüm kitli mühimmatlar, aksungur ve akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarıyla da kullanılabilecek.

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